Житель Приднестровья приревновал отца к своей жене и убил его: Суд приговорил его к семи годам тюрьмы

В ходе судебного следствия было установлено, что в августе 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к своей гражданской жене поругался с отцом. Ссора мгновенно переросла в драку, в ходе которой сын нанес своему отцу удар по голове металлической профильной трубой, в результате чего тот скончался на месте.