Житель Приднестровья приревновал отца к своей жене и убил его: Суд приговорил его к семи годам тюрьмы

Прокуратурой Слободзеи и Слободзейского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя Палий Сергея Дмитриевича, обвиняемого в совершении умышленного убийства своего отца, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе судебного следствия было установлено, что в августе 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к своей гражданской жене поругался с отцом. Ссора мгновенно переросла в драку, в ходе которой сын нанес своему отцу удар по голове металлической профильной трубой, в результате чего тот скончался на месте.
Вина подсудимого в судебном заседании была доказана в полном объеме. По результатам рассмотрения уголовного дела Слободзейский районный суд признал Палий Сергея Дмитриевича виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
По мнению прокурора, назначенное виновному наказание является чрезмерно мягким, потому прокуратура обжалует приговор в следующей судебной инстанции.