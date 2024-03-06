Пьяная женщина зарезала своего сожителя в Аларском районе

Аларский районный суд вынес приговор женщине, которая зарезала своего сожителя во время пьяной ссоры. Осужденная нанесла своей жертве один удар ножом, мужчина скончался от полученного ранения в больнице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.