Пьяная женщина зарезала своего сожителя в Аларском районе

Аларский районный суд вынес приговор женщине, которая зарезала своего сожителя во время пьяной ссоры. Осужденная нанесла своей жертве один удар ножом, мужчина скончался от полученного ранения в больнице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
Установлено, что 22 сентября 2023 года в селе Бахтай женщина во время совместного распития спиртного с 46-летним сожителем схватила нож, ударила мужчину в живот и скрылась с места происшествия, не оказав потерпевшему первую помощь.
Родственники обнаружили мужчину в его квартире и вызвали «скорую». Однако в больнице медикам не удалось спасть пациента.
Фигурантку уголовного дела признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд назначил ей 6 лет колонии общего режима.