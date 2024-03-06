Информацию о сломавшемся электробусе «Минин» назвали фейком

Информация о очередном сломавшемся электробусе «Минин» назвали недостоверной. Так заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Ранее в социальных сетях распространили видеоролик, на котором появился новый электробус «Минин», курсировавший по улицам Нижнего Новгорода. В описании к видео утверждалось, что он сломался и не может ехать.
Эту информацию опровергли в региональном минтрансе, заявив, что показанный электробус находится в обкатке. Напомним, что ранее в соцсетях также рассказывали о якобы поломке другого «Минина».
Сейчас в Нижнем Новгороде работает 13 электробусов. Их можно увидеть на маршрутах Э-17 (четыре состава), Э-22 (три состава) и Э-11 (шесть составов).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый трамвай «МиНиН» загорелся во время обкатки в Автозаводском районе.