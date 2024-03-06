В Новосибирске полиция задержал водителя на Genesis680 с поддельными документами

В Новосибирске задержали мужчину на редком автомобиле за поддельные документы. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Мужчину в возрасте 59 лет обнаружили за рулем кроссовера Genesis 680 в потоке транспорта на улице Каменская. При проверке документов правоохранители выяснили, что автомобиль не был зарегистрирован, и водитель был привлечен к административной ответственности в соответствии со статьями 12.37 и 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Болотнинском районе водитель Land Cruiser погиб при столкновении с фурой.