В Новосибирске полиция задержал водителя на Genesis680 с поддельными документами

Мужчину в возрасте 59 лет обнаружили за рулем кроссовера Genesis 680 в потоке транспорта на улице Каменская. При проверке документов правоохранители выяснили, что автомобиль не был зарегистрирован, и водитель был привлечен к административной ответственности в соответствии со статьями 12.37 и 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.