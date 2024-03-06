Женщину сбили на пешеходном переходе в Братске. Виновник ДТП пытался объехать остановившиеся перед ней машины

Дорожный инцидент произошёл 6 марта около 9 часов утра. Как пояснил виновник аварии, 54-летний водитель «Тойоты Дюны», он увидел, что перед пешеходным переходом тормозят автомобили, однако решил их объехать по другой полосе. И в итоге сбил женщину, которая переходила дорогу, и перед которой другие автомобили остановились.
Такое поведение водителей — когда в одной полосе для движения автомобили останавливаются, чтобы пропустить пешехода, а по соседней полосе продолжают движение — является грубым нарушением правил и одной из наиболее распространенных причин ДТП с участием пешеходов, отмечается в сообщении ГИБДД.