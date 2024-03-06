Мужчина пытался ввезти в Беларусь более 142 кг гашиша, суд Островецкого района вынес приговор

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый примерно с июня по 9 октября 2023 года, находясь за пределами Республики Беларусь, в том числе на территории Российской Федерации, во время личных встреч, а также телефонных разговоров и переписки в мессенджерах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Он договорился о совместном незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке опасного наркотического средства — гашиша в крупном размере с его поставкой в целях сбыта из Литовской Республики транзитом через Республику Беларусь на территорию Российской Федерации. За это фигурант должен был получить денежное вознаграждение не менее 500 тыс. российских рублей.