Мужчина пытался ввезти в Беларусь более 142 кг гашиша, суд Островецкого района вынес приговор

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый примерно с июня по 9 октября 2023 года, находясь за пределами Республики Беларусь, в том числе на территории Российской Федерации, во время личных встреч, а также телефонных разговоров и переписки в мессенджерах, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Он договорился о совместном незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке опасного наркотического средства — гашиша в крупном размере с его поставкой в целях сбыта из Литовской Республики транзитом через Республику Беларусь на территорию Российской Федерации. За это фигурант должен был получить денежное вознаграждение не менее 500 тыс. российских рублей.
Мужчина в Литве от неустановленных лиц получил 1,499 тыс. плиток гашиша общей массой более 142 кг. Опасное вещество фигурант спрятал в тайниках грузового тягача седельного с полуприцепом. Схроны мужчина организовал в технологических нишах полов кабины и полуприцепа. 9 октября прошлого года, двигаясь из Литовской Республики, он незаконно переместил их через таможенную границу Евразийского экономического союза в пункт пропуска «Котловка», где гашиш был найден и изъят при таможенном досмотре.
Обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Обстоятельством, смягчающим ответственность фигуранта, признано наличие на его иждивении малолетнего ребенка, чистосердечное раскаяние. Обстоятельствами, отягчающими ответственность обвиняемого, признаны совершение преступлений из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору.
Приговором суда обвиняемый мужчина признан виновным по ч.3 ст. 328 и ч.2 ст.328−1 УК. По совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, ему окончательно назначено наказание на срок 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом в доход государства в размере 600 базовых величин.
В соответствии со ст.46−1 УК мобильный телефон, принадлежащий обвиняемому, конфискован, как средство совершения преступления.
Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.