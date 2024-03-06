В Минске водитель Mazda врезался в Volkswagen, выехав на встречку на Тимирязева

Согласно предварительной информации, 6 марта примерно в 07.40 20-летний водитель, находившийся за рулем Mazda, на пересечении улицы Тимирязева в МКАД не справился с управлением. После этого машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen. Говорится, что водители, а также пассажиры, находившиеся в машинах, доставлены в больницу для обследования.