В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В группе «ACT-54» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали информацию о ДТП, которое произошло сегодня утром в Болотнинском районе Новосибирской области.
По предварительным данным, водитель фуры Scania 1982 года рождения ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» в сторону Кемерова и на 106 километре, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser.
В пресс-службе ГИБДД Новосибирской области сообщили, что в результате аварии водитель Тойоты скончался на месте.
Напомним, что в Новосибирске произошла массовая авария на левом берeгу.