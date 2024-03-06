Разбойное нападение 9-летней давности раскрыли в Иркутске

Следователи изъяли видеозапись камер наблюдения, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Поиски нападавших продолжались, и вот оперативники смогли разыскать свидетеля нападения, а по его показаниям — подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Черемхово. Он сказал, что уже не думал, что его найдут, а напасть на магазин решил спонтанно, поскольку был пьян.