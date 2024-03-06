В Подмосковье задержали пытавшегося поджечь дом генконструктора бюро машиностроения

Задержанный рассказал, что с февраля ему звонили неизвестные, которые представлялись полицейскими и сотрудниками ЦБ. «Звонившие утверждали, что на имя мужчины оформлен кредит на 1,4 млн рублей, а счета для погашения арестованы. Для снятия ареста нужно поджечь дом, в котором якобы находятся люди, торгующие оружием для Украины», — добавил представитель правоохранительных органов.