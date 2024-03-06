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В Подмосковье задержали пытавшегося поджечь дом генконструктора бюро машиностроения

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мужчина за вознаграждение от мошенников пытался поджечь дом генерального конструктора одного из бюро машиностроения в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел накануне вечером в Коломне. Мужчина метнул коктейль Молотова в дом генконструктора одного из бюро машиностроения с целью поджога, но пожар не начался. Злоумышленника удалось оперативно задержать», — сказал собеседник агентства.

Задержанный рассказал, что с февраля ему звонили неизвестные, которые представлялись полицейскими и сотрудниками ЦБ. «Звонившие утверждали, что на имя мужчины оформлен кредит на 1,4 млн рублей, а счета для погашения арестованы. Для снятия ареста нужно поджечь дом, в котором якобы находятся люди, торгующие оружием для Украины», — добавил представитель правоохранительных органов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.