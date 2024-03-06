Число пострадавших в результате аварии на ТЭЦ в Туве выросло до 23

О чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ пресс-служба правительства Тувы сообщила утром 6 марта. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре. Позднее районная администрация уточнила, что произошел взрыв в месте топливоподачи с ленточным контейнером.