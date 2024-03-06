Согласно материалам дела, пострадавший сотрудник полиции заступил на службу в декабре 2023 года. В тот же вечер в его дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который в магазине «Красное и белое» в состоянии алкогольного опьянения лезет в драку. В отделе полиции № 8 задержанный, как указано в приговоре, желая избежать привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ) угрожал полицейскому и его семье.
Подсудимый признал вину.
В качестве смягчающих обстоятельств судья учел, в частности, участие подсудимого в СВО и полученное ранение.
В Уфе вынесли приговор участнику СВО за угрозы полицейскому
Судья Октябрьского райсуда Уфы Радмир Гаймалеев приговорил бывшего участника СВО Файзуллина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за угрозы применения насилия полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ), указывается в опубликованном на сайте суда приговоре.
Согласно материалам дела, пострадавший сотрудник полиции заступил на службу в декабре 2023 года. В тот же вечер в его дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который в магазине «Красное и белое» в состоянии алкогольного опьянения лезет в драку. В отделе полиции № 8 задержанный, как указано в приговоре, желая избежать привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ) угрожал полицейскому и его семье.