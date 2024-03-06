В Уфе вынесли приговор участнику СВО за угрозы полицейскому

Согласно материалам дела, пострадавший сотрудник полиции заступил на службу в декабре 2023 года. В тот же вечер в его дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который в магазине «Красное и белое» в состоянии алкогольного опьянения лезет в драку. В отделе полиции № 8 задержанный, как указано в приговоре, желая избежать привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ) угрожал полицейскому и его семье.



Подсудимый признал вину.



В качестве смягчающих обстоятельств судья учел, в частности, участие подсудимого в СВО и полученное ранение.