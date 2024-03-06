Мужчина упал с высоты девятого этажа во Владивостоке

На место происшествия незамедлительно вызвали карету скорой помощи. В соцсетях пишут, что, когда его забирали медики для срочной госпитализации, гражданин подавал признаки жизни. Очевидцы также уточнили, что человек пролежал на земле около 15 минут. На момент публикации материала полиция и Минздрав Приморья не дали комментарий корреспонденту «КП».