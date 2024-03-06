Мужчина упал с высоты девятого этажа во Владивостоке

Неизвестный мужчина упал из окна квартиры на девятом этаже по адресу Русская, 41, во Владивостоке. Очевидцы утверждают, что к моменту прибытия скорой он еще дышал, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа появилась информация о местном жителе, который предположительно выпал из окна девятого этажа. Правда, здесь мнение некоторых комментаторов расходится: кто-то считает, что упал пострадавший с седьмого этажа, и при этом не получил особо серьезных травм.
На место происшествия незамедлительно вызвали карету скорой помощи. В соцсетях пишут, что, когда его забирали медики для срочной госпитализации, гражданин подавал признаки жизни. Очевидцы также уточнили, что человек пролежал на земле около 15 минут. На момент публикации материала полиция и Минздрав Приморья не дали комментарий корреспонденту «КП».
Ранее «КП» писало о девочке-подростке, которая упала с третьего этажа заброшенного здания. По факту происшествия прокуратура начала проверку.