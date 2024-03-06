Суд оставил в СИЗО шестерых мигрантов, обвиняемых в убийстве челябинского школьника, еще один находится под домашним арестом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня, 6 марта, Челябинский областной суд по ходатайству государственного обвинителя продлил до 25 августа 2024 года подсудимым Нажмиддину Имомову, Шахрому Мирову, Ислому Ахмадову, Тоиру Джалилову, Абдулвахобу Сабурову и Зоиру Джалилову меру пресечения в виде заключения под стражу, Хуршеду Одинаеву — домашнего ареста», — прокомментировали в пресс-службе облсуда.
Имомов, Миров и Джалилов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж, и» части 2 статьи 105 (убийство), частью 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ, Ахмадов, Одинаев и Зоир Джалилов — частью 2 статьи 213 УК РФ.
Напомним, все произошло в апреле 2023 года вблизи торгово-развлекательного комплекса «Космос».
Фигурантами уголовного дела стали 10 человек: семерых отправили на скамью подсудимых, трое скрылись за пределами Российской Федерации, в связи с чем объявлены в международный розыск.
«Действуя группой лиц по предварительному сговору, в результате возникшего конфликта, нарушая общественный порядок, группа местных жителей, применяя деревянные палки в качестве оружия, избили 17-летнего подростка, после чего один из обвиняемых нанес ему ножевое ранение в грудь, от которого школьник скончался», — напомнили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело слушается в Челябинском областном суде.
В СУ СКР по региону уточняли, что первым отделом по расследованию особо важных дел завершено уголовное дело в отношении шестерых граждан Таджикистана и одного гражданина РФ.
«Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, лица, его совершившие, установлены. Трое из обвиняемых скрылись за пределами Российской Федерации, в связи с чем объявлены в международный розыск», — уточнили в СКР.