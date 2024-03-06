Суд оставил в СИЗО шестерых мигрантов, обвиняемых в убийстве челябинского школьника

«Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, лица, его совершившие, установлены. Трое из обвиняемых скрылись за пределами Российской Федерации, в связи с чем объявлены в международный розыск», — уточнили в СКР.