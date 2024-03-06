Мертвыми нашли полицейского и гражданского на автомойке в Акмолинской области

Как отмечено в публикации sinegor.kz, личности обоих установлены полицией. Один из умерших — сержант полиции, работавший в изоляторе временного содержания отделения полиции Есильского района. Второй — местный житель.
Стражи порядка уточнили, что 5 марта в 08.05 в отдел полиции Есильского района поступила информация о том, что в салоне а/м марки Audi A6 на территории автомойки обнаружены тела двух парней.
«Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что молодые люди заехали ночью на автомойку на машине и заснули. Следов насилия не обнаружено. Назначена экспертиза».
Также названа и предварительная причина смерти. Это отравление угарным газом.