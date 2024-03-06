В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность

«Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения», — написал губернатор.
Старовойт призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. При нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Ракетную опасность объявляли утром в среду в Белгороде и Белгородском районе. Ее отменили примерно спустя час.
Кроме того, силы ПВО сбили один беспилотник над Белгородской областью, еще два — над Воронежской.