В Татарстане проверили систему оповещения населения

На территории Республики Татарстан проверили систему оповещения населения. В городах прозвучал предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Системы оповещения проверяются в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Ранее мы писали, что на федеральных развлекательных каналах ТНТ4 и Суббота прозвучал сигнал о воздушной тревоге: «Внимание! Угроза ракетного удара. Всем немедленно проследовать в укрытие!». На экранах появился соответствующий значок.