Бывшего сотрудника ДПС из Новосибирска будут судить за изменение данных в федеральном сервисе

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, благодаря созданному алгоритму сотрудник ГИБДД смог вносить изменения в федеральный сервис. В частности, одному и тому же человеку система теперь могла дать автомобильные номера несколько раз. Бывший сотрудник ГИБДД получил возможность по своему усмотрению беспрепятственно менять выданные государственные регистрационные знаки на нужные.
На полицейского возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание и использование компьютерной программы, предназначенной для модифицирования компьютерной информации).
Расследование дела завершено. Его материалы направлены в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Ранее МК в Новосибирске писал, что дело бывших сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Новосибирский» дошло до суда.