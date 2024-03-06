Бывшего сотрудника ДПС из Новосибирска будут судить за изменение данных в федеральном сервисе

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, благодаря созданному алгоритму сотрудник ГИБДД смог вносить изменения в федеральный сервис. В частности, одному и тому же человеку система теперь могла дать автомобильные номера несколько раз. Бывший сотрудник ГИБДД получил возможность по своему усмотрению беспрепятственно менять выданные государственные регистрационные знаки на нужные.