В Туапсе четырехлетняя девочка съела 20 таблеток от астмы

В Туапсинском районе четырехлетняя девочка съела 20 таблеток от астмы. Все произошло в Ольгинке.
Известно, что родители ненадолго отвлеклись от ребенка. В этот момент девочка нашла лекарство от и проглотила.
«Она проглотила таблетки от бронхиальной астмы, которые взрослые не успели убрать подальше от глаз ребенка», — сообщили на станции скорой помощи Туапсинского района.
Уточняется, что ребенку сделали промывание желудка. После этого девочку доставили на осмотр в больницу, пишет издание «Туапсинские вести».