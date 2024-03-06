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В Туапсе четырехлетняя девочка съела 20 таблеток от астмы

Съевшей 20 таблеток от астмы четырехлетней девочке из Туапсе сделали промывание желудка.
Источник: Комсомольская правда

В Туапсинском районе четырехлетняя девочка съела 20 таблеток от астмы. Все произошло в Ольгинке.

Известно, что родители ненадолго отвлеклись от ребенка. В этот момент девочка нашла лекарство от и проглотила.

«Она проглотила таблетки от бронхиальной астмы, которые взрослые не успели убрать подальше от глаз ребенка», — сообщили на станции скорой помощи Туапсинского района.

Уточняется, что ребенку сделали промывание желудка. После этого девочку доставили на осмотр в больницу, пишет издание «Туапсинские вести».