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В Бресте молодую мать госпитализировали с ожогами после заправки зажигалки бензином

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая брестчанка получила ожоги и была госпитализирована после того, как попыталась заправить зажигалку бензином. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Источник: Reuters

5 марта, в 22.07 спасателям поступил сигнал о госпитализации с ожогами женщины 1996 года рождения. Брестчанка на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком.

Происшествие произошло в квартире пятиэтажки на улице Фортечной в Бресте. Травмы женщина получила от загорания на ней одежды в результате вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости при заправке зажигалки бензином.

Спасатели выясняют причину случившегося.