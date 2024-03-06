В Бресте молодую мать госпитализировали с ожогами после заправки зажигалки бензином

5 марта, в 22.07 спасателям поступил сигнал о госпитализации с ожогами женщины 1996 года рождения. Брестчанка на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком.



Происшествие произошло в квартире пятиэтажки на улице Фортечной в Бресте. Травмы женщина получила от загорания на ней одежды в результате вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости при заправке зажигалки бензином.



Спасатели выясняют причину случившегося.