5 марта, в 22.07 спасателям поступил сигнал о госпитализации с ожогами женщины 1996 года рождения. Брестчанка на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком.
Происшествие произошло в квартире пятиэтажки на улице Фортечной в Бресте. Травмы женщина получила от загорания на ней одежды в результате вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости при заправке зажигалки бензином.
Спасатели выясняют причину случившегося.
В Бресте молодую мать госпитализировали с ожогами после заправки зажигалки бензином
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая брестчанка получила ожоги и была госпитализирована после того, как попыталась заправить зажигалку бензином. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
5 марта, в 22.07 спасателям поступил сигнал о госпитализации с ожогами женщины 1996 года рождения. Брестчанка на данный момент находится в отпуске по уходу за ребенком.