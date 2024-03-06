Жителя Новосибирска приговорили к обязательным работам за подпольную продажу оружия

Житель Новосибирска продал своему знакомому за 20 000 рублей одноствольное ружье ИЖ-18. При этом покупатель не имел лицензии на покупку и хранение оружия, а продавец — на его сбыт. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.