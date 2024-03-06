В Волгограде продлили арест «трогавшей» грудь Родины-матери блогеру

«Пощекотавшая» Родину-мать блогер из Самары Алена Агафонова проведет Международный женский день в СИЗО. Центральный районный суд Волгограда продлил ей арест до 2 апреля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.
— Центральный районный суд продлил меру пресечения на месяц, — рассказали в суде.
Напомним, в июле 2023 года блогерша из Самары приехала на Мамаев курган в Волгограде и на фоне монумента «Родина-мать зовет» сняла эпатажное видео. Кадры вызвали скандал, а СК возбудил уголовное дело. Агафонова уехала из страны, а когда вернулась, в аэропорту Москвы ее встретили полицейские, после доставили в Волгоград. Ей вменяют реабилитацию нацизма. Уже месяц блогерша в СИЗО и уверяет, что раскаялась.