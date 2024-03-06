Мощный фонтан забил из-под земли в Алматы

Очевидцы произошедшего делятся фотографиями и видео с места событий. Фонтан горячей воды из-под земли достигает нескольких метров.
Корреспондент Zakon.kz получил комментарий от ТОО «Алматинские тепловые сети».
В ответе сказано, что коммунальщики Алматы через пару часов локализовали порыв теплотрассы на пересечении улиц Тулебаева и Айтеке би.
«Последствия аварии, произошедшей около 13:40 на магистральном трубопроводе диаметра 400 мм, сейчас устраняет в экстренном порядке аварийная бригада ТОО “Алматинские тепловые сети”. Предварительная причина аварии — естественная изношенность трубопровода, эксплуатируемого с 1985 года».
Для обеспечения безопасности работ по замене вышедшего из строя сегмента теплосети временно перекрыта подача горячей воды и отопления в здания, находящиеся в контуре улиц Кунаева — Казыбек би — Панфилова — Айтеке би.
Восстановить подачу теплоснабжения планируется до 23 часов 6 марта 2024 года.