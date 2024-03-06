В Красноярском крае дети устроили пожар и погибли вместе с пытавшейся спасти их матерью.

По предварительным данным, 35-летняя жительница деревни Елга Большеулуйского района отлучилась из своего дома на улице Дружбы, оставив там без присмотра своих детей — 3-летнего сына и 4-летнюю дочь. По данным спасателей, дети могли играть со спичками и устроить пожар.