В Красноярском крае дети устроили пожар и погибли вместе с пытавшейся спасти их матерью.

О ситуации рассказали в следственном управлении СК РФ региона и краевом управлении МЧС России.
По предварительным данным, 35-летняя жительница деревни Елга Большеулуйского района отлучилась из своего дома на улице Дружбы, оставив там без присмотра своих детей — 3-летнего сына и 4-летнюю дочь. По данным спасателей, дети могли играть со спичками и устроить пожар.
Женщина забежала в помещение, чтобы спасти их, но выбраться из огня уже не смогла. Тела погибших с признаками отравления продуктами горения и термическим воздействием огня нашли пожарные во время тушения возгорания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины возгорания и иные обстоятельства трагедии. Назначены необходимые судебные экспертизы. В прокуратуре Красноярского края отметили, что семья на учете в органах профилактики не состояла.