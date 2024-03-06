По данным ведомства, молодой человек не выполнил требования дорожного знака и не уступил дорогу имевшему преимущество 25-летнему местному жителю, который ехал за рулем «Газели». Транспортные средства столкнулись.
Пострадал только подросток, его госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
В конце февраля ГАИ Кубани сообщала, что в крае с начала года произошло 14 ДТП с участием детей-водителей. В последние выходные февраля в регионе произошло сразу три таких аварии.
Вячеслав Рыжков.
Подросток на мотобайке в Краснодаре столкнулся с «Газелью»
В Краснодаре произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Днем 5 марта 14-летний юноша за рулем мотобайка устроил аварию на улице Целеноградской, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
По данным ведомства, молодой человек не выполнил требования дорожного знака и не уступил дорогу имевшему преимущество 25-летнему местному жителю, который ехал за рулем «Газели». Транспортные средства столкнулись.