Разврат без границ. В роддоме в Бухарской области был организован бордель

Пресс-служба УВД Бухарской области рассказала подробности.
Вечером 27 февраля в Шафирканском районе Бухарской области правоохранители провели спецоперацию, во время которой и задержали сутенершу. Местной «мамой Розой» оказалась 40-летняя сотрудница родильного отделения районного медицинского объединения.
Злоумышленницу поймали, когда она получала 200 тысяч сумов от клиента, которому пообещала организовать условия для интимной встречи непосредственно на территории родильного отделения.
По данному факту заведено уголовное дело по части 2 статьи 131 — организация или содержание притонов разврата. Это преступление влечет за собой наказание вплоть до ограничения свободы от 1 года до 3 лет или лишения свободы до 3 лет.
Напомним, что летом прошлого года 58-летний работник местного медицинского пункта открыл публичный дом непосредственно по месту своей работы.