В Каракалпакстане пьяный мужчина явился в школу с топором

В ходе предварительно расследования выяснилось, что 45-летний житель Тахтакупырского района пришел в школу к своей супруге, которая работает там учителем начальных классов. Задержанный рассказал, что пришел поговорить с супругой, а топор взял, чтобы заточить его для колки дров.