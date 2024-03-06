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В Каракалпакстане пьяный мужчина явился в школу с топором

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Тахтакупырском районе Каракалпакстана сотрудники Нацгвардии задержали пьяного мужчину, который пришел в школу с топором, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По сообщению пресс-службы Национальной гвардии, 4 марта в 15.40 поступил «тревожный» сигнал из школы № 4, расположенной в махалле «Дауир». Прибывшие на место сотрудники Нацгвардии обнаружили пьяного мужчину. Он устроил ссору, достал из-под куртки топор и пытался войти в здание школы, не подчиняясь требованиям охраны.

В ходе предварительно расследования выяснилось, что 45-летний житель Тахтакупырского района пришел в школу к своей супруге, которая работает там учителем начальных классов. Задержанный рассказал, что пришел поговорить с супругой, а топор взял, чтобы заточить его для колки дров.

Мужчину задержали и доставили в районый пункт медицинской помощи для лиц с алкогольным опьянением. В настоящее время по данному факту ведется расследование.