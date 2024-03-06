В Ростове-на-Дону тягач врезался в забор и пассажирский автобус

На улице Пескова в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием тягача и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, дорожное происшествие зафиксировали вечером 5 марта, то есть вчера. Предварительно, 49-летний водитель Volvo FH ехал в сторону улицы Малиновского и в районе Пескова, ¼ не справился с управлением. После этого машина врезалась в кирпичный затор, а потом ее отбросило на встречный автобус «Нефаз» (маршрут № 98).
— Пассажиров в салоне общественного транспорта в момент столкновения не было. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в УГИБДД.
Правоохранители в очередной раз просят автолюбителей быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты и беседы с пассажирами.