В Ростове-на-Дону тягач врезался в забор и пассажирский автобус

Как уточнили в ведомстве, дорожное происшествие зафиксировали вечером 5 марта, то есть вчера. Предварительно, 49-летний водитель Volvo FH ехал в сторону улицы Малиновского и в районе Пескова, ¼ не справился с управлением. После этого машина врезалась в кирпичный затор, а потом ее отбросило на встречный автобус «Нефаз» (маршрут № 98).