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Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Еще один украинский дрон атаковал склад горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — написал он.

По информации экстренных служб, загорелся еще один резервуар с топливом.

В Железногорске объявлена ракетная опасность, добавил губернатор.

Михайловский ГОК — предприятие «Металлоинвеста», ведущей горно-металлургической компании. Мировой лидер по разведанным запасам железной руды — 15,4 миллиарда тонн, или около 150 лет эксплуатации при нынешнем уровне добычи.

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