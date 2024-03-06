Второй украинский беспилотник атаковал склад ГСМ в Курской области

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — написал он.
По информации экстренных служб, загорелся еще один резервуар с топливом.
В Железногорске объявлена ракетная опасность, добавил губернатор.
Михайловский ГОК — предприятие «Металлоинвеста», ведущей горно-металлургической компании. Мировой лидер по разведанным запасам железной руды — 15,4 миллиарда тонн, или около 150 лет эксплуатации при нынешнем уровне добычи.