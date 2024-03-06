Губернаторы трех регионов сообщили об атаках украинских беспилотников

В 09:04 утра о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он попросил население не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в укрытие. Чуть позже он сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил он. В 10:09 Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.