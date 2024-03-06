Губернаторы трех регионов сообщили об атаках украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили утром 6 марта над Воронежской областью три беспилотника, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Об обнаружении и ликвидации одного украинского БПЛА самолетного типа он сообщил в 07:45 по местному времени. «По предварительным данным, последствий на земле нет», — отметил он.
Через 20 минут Гусев сообщил, что в Коминтерновском районе Воронежа загорелся частный пансионат. Он уточнил, что спасатели эвакуировали около 50 лежачих пациентов. Глава региона не назвал причины пожара, отметив, что их установят специалисты.
О еще двух сбитых беспилотниках — над городом и над областью — Гусев сообщил в 08:40 и в 08:52. Последствия на земле уточняются, никто из граждан, по предварительным данным, не пострадал, уточнил губернатор. Он предупредил население, что опасность атаки беспилотными летательными аппаратами сохраняется.
Минобороны России сообщило, что один украинский БПЛА был перехвачен над территорией Воронежской области около 07:00 утра и еще один — около 08:30.
Об атаке украинского беспилотника на Курскую область сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. В результате атаки в Железногорском районе на северо-западе области возник пожар на складе ГСМ. «Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — отметил глава региона.
В 09:04 утра о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он попросил население не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в укрытие. Чуть позже он сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил он. В 10:09 Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.
Минобороны России также сообщило о том, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Накануне в Белгородской области после взрыва произошел пожар на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» («дочка» «Роснефти»). В МЧС по Белгородской области сообщили, что повреждения получил один резервуар. По информации Telegram-каналов Mash и «112», нефтебаза «Белгороднефтепродукта» была атакована беспилотником.