Два трамвая не разъехались на углу Расстанной и Камчатской. Движение встало

По данным «Яндекс. Пробок», движение на перекрестке Расстанной, Днепропетровской, Камчатской улиц и Расстанного переулка сильно затруднено. Плотные заторы скопились на Расстанной от Воронежской улицы и на Камчатской от Касимовской улицы.