Два трамвая не разъехались на углу Расстанной и Камчатской. Движение встало

Плотные пробки скопились из-за ДТП на одном из перекрестков Фрунзенского района Петербурга утром 6 марта. Там столкнулись два трамвая.
ДТП случилось в 10:40 на перекрестке Расстанной и Днепропетровской улиц, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». «Автомобиль, совершавший разворот вблизи трамваев, не предоставил преимущество общественному транспорту», — пояснили на предприятии.
Пострадавших в аварии нет. Из-за ДТП временно изменены трассы трех трамвайных маршрутов: № 25 и 48 следуют до конечной станции «Карбюраторный завод», а № 16 — до «Проспекта Славы».
По данным «Яндекс. Пробок», движение на перекрестке Расстанной, Днепропетровской, Камчатской улиц и Расстанного переулка сильно затруднено. Плотные заторы скопились на Расстанной от Воронежской улицы и на Камчатской от Касимовской улицы.