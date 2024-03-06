В Новосибирске болельщик напал на полицейского на матче «Сибирь — Барыс»

Житель Новокузнецка Кемеровской области приехал на матч в «Сибирь-Арену», где в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского за то, что ему не разрешили закурить. Об этом сообщил Сиб.фм.
23 сентября во время матча между хоккейными командами Сибирь — Барыс патрулирующие заметили 25-летнего болельщика на территории ЛДС с пьяной походкой и запахом алкоголя.
В результате правоохранители отправили его в помещение для административно-задержанных, чтобы составить административное дело за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Сотрудникам пришлось применить силу и надеть на болельщика наручники. Затем на мужчину возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
Свою вину мужчина признал, ему назначили штраф — 50 тысяч рублей.