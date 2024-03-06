В Новосибирской области нашли угнанный автомобиль

В Черепановском районе Новосибирской области раскрыли угон. Соответствующее заявление поступило в полицию 5 марта. Угнали автомобиль Ваз-21102, принадлежащий жителю одного из населенных пунктов Черепановского района. Об этом сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия, которые помогли установить и задержать подозреваемого — 19-летнего местного жителя, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Автомобиль обнаружили в Сузунском районе по месту проживания родственников задержанного. Молодой человек разбил в машине окно, воспользовался ключами, оставленными в замке, и уехал в другой район.
По факту возбуждено уголовное дело об угоне. Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.