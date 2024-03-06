В Новосибирской области нашли угнанный автомобиль

Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия, которые помогли установить и задержать подозреваемого — 19-летнего местного жителя, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Автомобиль обнаружили в Сузунском районе по месту проживания родственников задержанного. Молодой человек разбил в машине окно, воспользовался ключами, оставленными в замке, и уехал в другой район.