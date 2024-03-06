Происшествие случилось в Кировском районе на ул. Георгия Димитрова, 20. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
«Горели домашние вещи на балконе на общей площади 15 кв. м», — говорится в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован. Никто не погиб и не пострадал. Устанавливается причина происшествия.
Георгий Портнов.
В Самаре произошел пожар в многоквартирном доме
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре утром в среду, 6 марта.
Происшествие случилось в Кировском районе на ул. Георгия Димитрова, 20. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.