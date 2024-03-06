Два БПЛА упали в Аннинском районе Воронежской области

Утром среды, 6 марта, на территории Воронежской области упали три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Два из них с промежутком по времени рухнули в Аннинском районе, сообщает источник РИА «Воронеж» с места событий.
— На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается, — прокомментировали случившееся в администрации Аннинского района.
Третий БПЛА был обнаружен и ликвидирован дежурными средствами ПВО в небе над Воронежем около 8:30.
Громкие хлопки от работы средств противовоздушной обороны были слышны во всех районах Воронежа.
В 10:24 в Воронеже был дан отбой опасности атаки беспилотников.