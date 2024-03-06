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Два БПЛА упали в Аннинском районе Воронежской области

Повреждения гражданских объектов не обнаружены.

Утром среды, 6 марта, на территории Воронежской области упали три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Два из них с промежутком по времени рухнули в Аннинском районе, сообщает источник РИА «Воронеж» с места событий.

— На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается, — прокомментировали случившееся в администрации Аннинского района.

Третий БПЛА был обнаружен и ликвидирован дежурными средствами ПВО в небе над Воронежем около 8:30.

Громкие хлопки от работы средств противовоздушной обороны были слышны во всех районах Воронежа.

В 10:24 в Воронеже был дан отбой опасности атаки беспилотников.