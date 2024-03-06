Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области

Первая атака украинского беспилотника на склад горюче-смазочных материалов в Курской области произошла утром в среду, в результате загорелся резервуар с топливом.
«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его данным, пострадавших в результате повторной атаки ВСУ нет, сейчас на месте работают оперативные службы.
Также Старовойт предупредил о ракетной опасности, которая объявлена в Суджанском районе. Жителей региона просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.
Ракетная опасность в Курской области уже объявлялась ранее в среду.
Утром в среду боевики ВСУ атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. l.
Также в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.