Второй украинский беспилотник ударил по складу ГСМ в Курской области

Также Старовойт предупредил о ракетной опасности, которая объявлена в Суджанском районе. Жителей региона просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, тем, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.