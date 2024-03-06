По местам скопления боевиков, техники и огневых средств: в группировке «Центр» заявили об авиаударах по позициям ВСУ

Кроме того, экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 поразили опорные пункты и скопление боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении. Как уточнили в МО РФ, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 м.