Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил о поражении артиллеристами объединения 300 целей ВСУ.
«Огнём артиллерии группировки нанесено поражение по 300 выявленным целям ВСУ, в том числе 11 опорным пунктам и более 60 артиллерийским позициям», — сказал Савчук.
Кроме того, бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесли удары по местам скопления боевиков, техники и огневых средств противника в районах Бердычей, Камышевки и Очеретино.
Как заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, артиллеристы группировки поразили на Купянском направлении свыше 220 объектов украинских войск, среди которых взводные опорные пункты, артиллерийские позиций, а также скоплений боевиков и техники.
Наряду с этим мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией пять контратак штурмовых групп 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки.
Средства ПВО группировки уничтожили один БПЛА самолётного типа. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубица M777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм САУ «Гвоздика».
Противник потерял на этом направлении до 35 военнослужащих, РСЗО «Град», два миномётных расчёта, один БПЛА и четыре автомобиля.
Пресс-служба Минобороны РФ также опубликовала кадры работы расчётов 120-мм и 82-мм миномётов на Донецком направлении.
Как рассказал боец с позывным Заря, в основные задачи миномётчиков входят уничтожение и подавление противника в момент ротации и штурмовых действий, обеспечение продвижения наших войск.
Кроме того, экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 поразили опорные пункты и скопление боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении. Как уточнили в МО РФ, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 м.
«Погодные условия не влияли на выполнение боевой задачи, всё прошло штатно. Выполняли полёт на предельно малых высотах. При подходе к противнику выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет, дальнейшее выполнение манёвра и уход под нижнюю границу действия ПВО противника», — приводит пресс-служба МО РФ слова лётчика.
Наряду с этим расчёты самоходных миномётов «Нона-СВК» ударили по украинским позициям на Авдеевском направлении.
Уточняется, что российские бойцы уничтожили командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав украинских националистических формирований, отступающих от освобождённой Авдеевки.
«Получив координаты цели, расчет боевой машины выдвинулся на огневую позицию. Выполнив серию выстрелов по цели, минометчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе», — говорится в сообщении МО.
Днём ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ не позволили ВСУ закрепиться после бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.