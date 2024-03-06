В Челябинске водитель «двенашки» вылетел на остановку и сшиб ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГИБДД города.
Сообщается, что 34-летний водитель Kia и 19-летний водитель ВАЗ-2112 совершили столкновение, после чего «двенашка» вылетела на остановку, где сшибла 27-летнюю девушку и 4-летнюю девочку.
В результате дорожно-транспортного происшествия бригадой скорой помощи пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Все произошло днем 6 марта у дома 112 по проспекту Комарова.