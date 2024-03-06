Лапки примерзли к столбу: в Челябинской области спасли кота, которого загнали на фонарь разъяренные собаки

В селе Новоандреевка под Миассом спасли от гибели кота. Пушистый красавец необычного окраса застрял на фонарной опоре.
Кот удирал от разъяренных собак. Острые когти и природная ловкость помогли ему найти убежище на высоком столбе.
Но спуститься оказалось труднее. Всю ночь кот провел на высоте. На его беду ударил тридцатиградусный мороз. В поздний час освещение отключили. Фонарь остыл, и кошачьи лапки примерзли к столбу.
С утра у фонаря собрались жители села. Замерзшего зверя жалели, но как снять его со столба, придумать не могли. Решили попросить помощи в ближайшей пожарной части.
Один из соседей принес со своего подворья длинную лестницу. Пожарный Андрей Ветлин поднялся по ней и понял, что просто так снять животное не получится.
— В течение 15 минут он теплой водой оттаивал примерзшие лапки кота, — рассказали в региональной противопожарной службе.
Когда лед окончательно растаял, спасатель спустил кота на землю и передал жителям Новоандреевки.
Ранее в Челябинске волонтеры спасли уличного кота с парализованными лапами. А в Кыштыме едва живого кота вытащили из квартиры, которая загорелась из-за стеклянных банок.