УМВД: застройщик из Калининграда обманул клиентку на 1,7 млн и сбежал под Херсон

Как установили правоохранители, злоумышленник в нарушение закона принял деньги по договору участия в долевом строительстве без применения банковских счетов в уполномоченном банке. Полученные средства он потратил на собственные нужды. После этого он на протяжении трёх лет под различными предлогами откладывал оформление купленной женщиной квартиры. Когда в отношении него возбудили уголовное дело, мужчина скрылся от органов следствия. Подозреваемого в совершении преступления задержали в Херсонской области, откуда он был доставлен сотрудниками полиции в Калининград.