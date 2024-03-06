Детская реанимационная бригада с пациентом попала в ДТП в Екатеринбурге

Во время эвакуации маленького пациента в Областную детскую клиническую больницу детская реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф попала в дорожную аварию в Екатеринбурге.
Реанимобиль ехал с включенными проблесковыми маячковыми сигналами, но водитель его не заметил.
«Пациент в аварии не пострадал. К месту ДТП оперативно прибыл второй реанимобиль, который уже доставил ребенка в ОДКБ», — сообщили в Минздраве Свердловской области.
Медики, попавшие в ДТП, сейчас проходят медицинский осмотр, на данный момент состояние у всех удовлетворительное.