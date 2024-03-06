Шарий сообщил о попытке обстрелять его автомобиль из автомата в Испании

«Только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем. Тип один, второй, по всей видимости, был на подхвате», — заявил блогер на видео, опубликованном позднее. Случившимся занимается испанская полиция, добавил он.
Позднее блогер написал, что испанские силовики получили «менее недели назад информацию о подготовке покушения» на него с указанием фамилий. Других деталей Шарий не сообщил.
В октябре дом Шария в Таррагоне (Каталония) забросали бутылками с зажигательной смесью. Блогер говорил, что испанская полиция связывает случившееся с его недавним расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе, к которому, по его версии, имеет отношение «украинский наркокартель».
Шарий уехал с Украины во времена президентства Виктора Януковича. Он критиковал всех руководителей страны, в Киеве требовали его экстрадиции, однако испанские власти украинский запрос отклонили. У канала Шария в YouTube почти 2,9 млн подписчиков.