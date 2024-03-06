В Уфе из снежной ямы достали мальчика без сознания

Известно, что пострадавший гулял со страшим братом. Ребенок забрался на снежный пригорок и провалился вниз, внутри были вырыты «снежные тоннели» для игр. Брат не сразу заметил произошедшее, а когда достал младшего из лаза — тот был уже без сознания. Пострадавшего увезли в больницу.
«После обследования и оказания медицинской помощи в лечебном учреждении ребёнка отпустили домой. Сотрудники МУСИБ района провели расчистку на данном участке», — сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Ранее на реке Уфе под лёд провалился мужчина, сообщал «Башинформ».