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В Уфе из снежной ямы достали мальчика без сознания

В Уфе зимние забавы едва не стоили жизни ребенку. На улице Габдуллы Амантая из снежной ямы достали мальчика без сознания.
Источник: Башинформ

Известно, что пострадавший гулял со страшим братом. Ребенок забрался на снежный пригорок и провалился вниз, внутри были вырыты «снежные тоннели» для игр. Брат не сразу заметил произошедшее, а когда достал младшего из лаза — тот был уже без сознания. Пострадавшего увезли в больницу.

«После обследования и оказания медицинской помощи в лечебном учреждении ребёнка отпустили домой. Сотрудники МУСИБ района провели расчистку на данном участке», — сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

Ранее на реке Уфе под лёд провалился мужчина, сообщал «Башинформ».