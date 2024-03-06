Как выглядит УАЗ после смертельного удара о дерево в Ленобласти. Пострадали мать и дочь

ДТП произошло в 17:15 на 1-м километре трассы «Комсомольское — Приозерск» в Выборгском районе Ленобласти. 60-летняя жительница Каменногорска ехала на «УАЗ Патриот» в сторону Выборга и на правом закруглении дороги не справилась с управлением, сообщает 6 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Внедорожник съехал в кювет и врезался в дерево.