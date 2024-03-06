ДТП с маршруткой под Смолевичами: еще одно дело направлено в суд

В главном надзорном ведомстве напомнили, что в суде уже было рассмотрено уголовное дело и вынесен приговор водителю самосвала МАЗ, который совершил ДТП под Смолевичами в конце февраля 2023 года.
Тогда произошла массовая гибель пассажиров маршрутного такси. Водитель неисправного МАЗа был приговорен к 7 годам лишения свободы. Во время расследования дела о гибели людей в ДТП было возбуждено также уголовное дело в отношении главного инженера одного из филиалов ОАО «Миноблавтотранс».
«Ему инкриминирована служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь».
Дело было расследовано СК Беларуси и теперь направлено в суд, отметили прокуроры.
В генпрокуратуре уточнили, что оснований для изменения или отмены ранее примененной в отношении обвиняемого меры пресечения в виде личного поручительства не имеется.
Как следует из материалов дела, обвиняемый длительное время не предпринимал должных мер по проверке исправности самосвала МАЗ.
«Обвиняемый допустил выпуск на линию 20 февраля 2023 года и участие в дорожном движении МАЗ (под управлением осужденного водителя) с неисправностью ходовой части».
Там подчеркнули, что в итоге это привело к столкновению на 9 километре автодороги Р-69 Смолевичи — Шацк Смолевичского района самосвала с пассажирским автобусом Citroen Jumper, что повлекло за собой гибель 13 человек.