ДТП с маршруткой под Смолевичами: еще одно дело направлено в суд

Тогда произошла массовая гибель пассажиров маршрутного такси. Водитель неисправного МАЗа был приговорен к 7 годам лишения свободы. Во время расследования дела о гибели людей в ДТП было возбуждено также уголовное дело в отношении главного инженера одного из филиалов ОАО «Миноблавтотранс».