«Не мылся два года — носки пришлось срезать ножом»: мужчину, жившего в канализационном колодце в Тольятти, пристроили в приют

— Люди очень активно откликались, — вспоминает Антон. — Тут же позвонили родные, ТВ-каналы, многие печатные СМИ. Было много обещаний помочь. Мои друзья собрали немного денег, и я договорился с тольяттинским приютом для бездомных, но Александр до последнего ждал, что кто-то за ним приедет. В результате мы едва его не потеряли. Первый порыв помогать стал стихать, коммунальные службы начали опасаться, что с них спросят за непорядок, и выгнали Александра из колодца, сославшись на необходимость провести работы. Я почти случайно заехал проведать дядю Сашу и застал его на улице. Он мялся у другого канализационного люка, потому что не мог открыть. Думаю, еще через несколько минут он пошел бы куда глаза глядят, и, возможно, мы никогда бы его больше не увидели.