В Тольятти женщину обвинили в подготовке к госизмене и еще по пяти статьям

В среду в Самарском райсуде Самары сообщили РИА Новости, что в конце декабря Евтушенко продлили арест до 11 марта включительно. Собеседница агентства уточнила, что тогда девушке вменяли подготовку к госизмене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ), содействие террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), реабилитацию нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), а также четыре эпизода по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма в интернете), три эпизода по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и два эпизода по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).