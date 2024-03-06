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Илюса Миннегалеева и ее супруг похвастались получением гражданства ОАЭ

Однако, пользователи засомневались в возможность такого исхода и считают, что пару могут в любой момент депортировать из страны.

Блогер из Татарстана, обманувшая порядка 800 человек, Илюса Миннегалиева в социальных сетях объявила о получении гражданства Объединенных Арабских Эмиратов.

Девушка поделилась новостью, что родила в стране ребенка, поэтому теперь ее семья получила гражданство.

Однако, комментаторы в социальных сетях поспешили опустить чету блогеров на землю, пояснив, что рождение ребенка лишь дает право семье пребывать в ОАЭ беспрерывно 90 дней раз в шесть месяцев.

При этом, мошенников, обманувших простых россиян на сумму порядка 27 миллионов рублей, вполне могут депортировать на историческую родину, где они уже понесут наказание за свои преступления.