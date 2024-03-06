Илюса Миннегалеева и ее супруг похвастались получением гражданства ОАЭ

Блогер из Татарстана, обманувшая порядка 800 человек, Илюса Миннегалиева в социальных сетях объявила о получении гражданства Объединенных Арабских Эмиратов.
Девушка поделилась новостью, что родила в стране ребенка, поэтому теперь ее семья получила гражданство.
Однако, комментаторы в социальных сетях поспешили опустить чету блогеров на землю, пояснив, что рождение ребенка лишь дает право семье пребывать в ОАЭ беспрерывно 90 дней раз в шесть месяцев.
При этом, мошенников, обманувших простых россиян на сумму порядка 27 миллионов рублей, вполне могут депортировать на историческую родину, где они уже понесут наказание за свои преступления.