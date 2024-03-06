В Одессе новый мощный взрыв — в городе воздушная тревога

«В Одессе раздался взрыв», — сказано в сообщении.
Подконтрольный Киеву глава одесской военно-гражданской администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге, объявленной в городе.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога сейчас действует в Одесской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
В ночь на среду мощные взрывы прозвучали сразу в трех областях Украины — Хмельницкой и в Харьковской, а также в Одессе. Воздушная тревога была бъявлена в 13 областях соседнего государства, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.