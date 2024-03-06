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В Донском регионе объявили карантин из-за птичьего гриппа

В Ленинском поселке, расположенного всего в паре километров от Зимовниковского поселения в Ростовской области, умерло 11 уток.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Обстоятельства гибели птиц, которым было всего 6−7 месяцев, вызвали опасения специалистов относительно особой вирулентности заболевания.

С целью предотвращения распространения инфекции и нейтрализации потенциального очага заболевания, было принято решение ввести карантин. Однако, подробная информация о характере и продолжительности данных мер пока остается неизвестной.

Следственные органы направили уток на экспертизу с целью определить точные причины гибели птиц и определить возможное наличие птичьего гриппа в данном районе.

сельское хозяйство